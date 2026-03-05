В рамках WUF13 подписан Меморандум о сотрудничестве с ОАО «Чистый город»

5 марта между Азербайджанской операционной компанией WUF13 и Открытым акционерным обществом "Чистый город" был подписан Меморандум о сотрудничестве. Документ подписали председатель Правления ОАО "Чистый город" Этибар Аббасов и исполнительный директор Азербайджанской операционной компании "Чистый город" Адиль Мамедов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основная цель подписания меморандума - обеспечение надлежащего управления твердыми отходами, образующимися в ходе организации и проведения мероприятия. В этом контексте стороны определили в качестве приоритетной задачи применение устойчивых и эффективных подходов в соответствии с государственной политикой Азербайджанской Республики в области охраны окружающей среды.

В рамках сотрудничества твердые отходы, образующиеся на Бакинском олимпийском стадионе и других объектах проведения мероприятия в рамках WUF13, будут направлены на территорию хозяйственных зон ОАО "Чистый город".

Перерабатываемая часть отходов, которая будет нейтрализована с использованием современных методов, будет направлена на перерабатывающие заводы. В рамках сотрудничества будут реализованы инициативы по повышению осведомленности общественности о правильном обращении с твердыми отходами, а также совместные пилотные проекты.

Этот меморандум, помимо содействия снижению углеродного следа мероприятия, минимизации объема отходов, отправляемых на свалки, и повышению показателей переработки, имеет стратегическое значение для повышения эффективности использования ресурсов в Азербайджане, продвижения модели экономики замкнутого цикла и формирования устойчивых методов организации мероприятий.