Prezident İlham Əliyev: Biz Azərbaycana qarşı törədilmiş bu əsassız terror aktı ilə barışmayacağıq

Biz Azərbaycana qarşı törədilmiş bu əsassız terror aktı ilə, təcavüzlə barışmayacağıq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib.

"Silahlı Qüvvələrimizə təlimat verildi ki, cavab tədbirləri hazırlansın və həyata keçirilsin", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.