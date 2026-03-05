https://news.day.az/azerinews/1820212.html Prezident İlham Əliyev: Biz Azərbaycana qarşı törədilmiş bu əsassız terror aktı ilə barışmayacağıq Biz Azərbaycana qarşı törədilmiş bu əsassız terror aktı ilə, təcavüzlə barışmayacağıq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib. "Silahlı Qüvvələrimizə təlimat verildi ki, cavab tədbirləri hazırlansın və həyata keçirilsin", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
Prezident İlham Əliyev: Biz Azərbaycana qarşı törədilmiş bu əsassız terror aktı ilə barışmayacağıq
Biz Azərbaycana qarşı törədilmiş bu əsassız terror aktı ilə, təcavüzlə barışmayacağıq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib.
"Silahlı Qüvvələrimizə təlimat verildi ki, cavab tədbirləri hazırlansın və həyata keçirilsin", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре