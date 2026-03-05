Все рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку на сегодня отменены

В связи с последними событиями все рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, запланированные на 5 марта 2026 года, отменены.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении AZAL.

"Для обеспечения транспортного сообщения между Баку и Нахчываном для граждан Азербайджана назначены авиарейсы по маршруту Баку-Игдыр (Турция) и в обратном направлении. Для перевозки пассажиров из аэропорта Игдыра в Нахчыван и обратно организованы специальные автобусные рейсы. Перевозка будет осуществляться через Нахчыванский автовокзал.

График полетов по маршруту Баку-Игдыр-Баку на 5 марта 2026 года (время указано по местному времени):

Пассажиров просят прибывать в аэропорт не менее чем за полтора часа до вылета, а также иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.

AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов. Пассажиры будут оперативно информироваться об изменениях в расписании полётов", - говорится в заявлении.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.