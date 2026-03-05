Азербайджан и Индонезия договорились о проведении первого заседания Рабочей группы по энергетике

Состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в Азербайджане Берлианом Хелми.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство энергетики.

Отмечается, что на встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией в энергетической сфере.

Согласно информации, в этом контексте рассматривались перспективы сотрудничества в области энергетической безопасности, возобновляемой энергетики и устойчивого развития, а также поощрения бизнеса и инвестиций в энергетический сектор.

"В рамках энергетической безопасности уделялось внимание продолжению поставок нефти из Азербайджана в Индонезию, участию в совместных проектах по разведке и добыче нефти и газа, а также развитию сотрудничества между SOCAR и компанией Pertamina в области нефтепродуктов и переработки нефти и газа. Подчеркнуто, что обе страны обладают значительным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии, включая проекты ветровой и солнечной энергетики, применение технологий производства энергии из отходов, а также сотрудничество в области энергии биомассы", - передает министерство.

Подчеркивается, что во время встречи было отмечено, что в процесс сотрудничества в энергетическом секторе важно активно вовлекать не только государственные органы, но и частный сектор.

Согласно информации, достигнута договоренность о проведении первого заседания Рабочей группы по энергетике в ближайшее время.