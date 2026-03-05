Кадры обломков беспилотника, упавшего в аэропорту Нахчывана

Как сообщалось ранее, с территории Ирана была осуществлена атака с использованием дронов на Нахчыван, в том числе на Международный аэропорт Нахчывана.

Как передает Day.Az, АЗЕРТАДЖ распространил фотографии и видео обломков беспилотника, упавшего в аэропорту.

Представляем эти фотографии и видео:

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены двое гражданских лиц.