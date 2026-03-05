Кадры обломков иранского беспилотника, упавшего вблизи школы в Нахчыване

Как сообщалось ранее, с территории Ирана была осуществлена атака с использованием дронов на Нахчыван.

Как передает Day.Az, АЗЕРТАДЖ распространил фотографии обломков беспилотника, упавшего вблизи школы в Нахчыване.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены двое гражданских лиц.

Представляем эти фотографии: