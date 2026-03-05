Глава МИД Узбекистана позвонил Джейхуну Байрамову в связи с иранскими ударами по Нахчывану

5 марта министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность атаками дронов, совершенными с территории Исламской Республики Иран по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о произошедших атаках беспилотников. Он отметил, что данная атака на территорию Азербайджанской Республики является нарушением норм и принципов международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Также было подчеркнуто, что азербайджанская сторона требует от Ирана в кратчайшие сроки внести ясность по поводу произошедшего, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для недопущения повторения подобных случаев в будущем.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены двое гражданских лиц.