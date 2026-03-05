https://news.day.az/politics/1820157.html Пашинян надеется на экспорт армянских товаров в Азербайджан Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на экспорт армянских товаров в Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на брифинге в четверг. "Кажется, экономическая повестка обходит политическую, что хорошо.
Пашинян надеется на экспорт армянских товаров в Азербайджан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на экспорт армянских товаров в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на брифинге в четверг.
"Кажется, экономическая повестка обходит политическую, что хорошо. Ведь политическая повестка должна обслуживать экономическую", - сказал Пашинян, выразив надежду, что вскоре товары будут не только импортироваться из Азербайджана в Армению, но и наоборот.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре