Пашинян надеется на экспорт армянских товаров в Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на экспорт армянских товаров в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на брифинге в четверг.

"Кажется, экономическая повестка обходит политическую, что хорошо. Ведь политическая повестка должна обслуживать экономическую", - сказал Пашинян, выразив надежду, что вскоре товары будут не только импортироваться из Азербайджана в Армению, но и наоборот.