Литва предложила помощь США в войне с Ираном

Глава Генштаба ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил о готовности страны оказать помощь США в войне против Ирана. Об этом сообщает LRT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он поддержал решение Израиля и США атаковать Иран, назвав его "своевременным". Военный полагает, что Тегеран был угрозой, которая укрепилась и начала доминировать на Ближнем Востоке, поэтому ее нужно "подавить".

Вайкшнорас отметил, что Литва могла бы помочь США в операциях против Ирана, предоставив свою территорию.

"Я думаю, что [помощь] может быть не только военными мерами. Это могут быть дипломатические, экономические, информационные [меры], в зависимости от потребности. Это может быть поддержка, это может быть предоставление нашей территории для бомбардировщиков и истребителей, потому что некоторые страны отказались, и мы знаем, какие именно. Я бы сказал, что это вопрос высокой дипломатии и решений правительства и лидеров. Армия поддержала бы это, если бы это было политическим решением Литвы", - заявил он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.