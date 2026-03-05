В Нахчыване эвакуированы некоторые учебные заведения

Как сообщалось ранее, Иран совершил атаку с использованием дронов по территории Нахчывана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Нахчыванская международная Кембриджская школа и Нахчыванский институт учителей в связи с инцидентом были эвакуированы.

Сообщается также об эвакуации некоторых расположенных поблизости детских садов.

Отметим, что 5 марта в дневные часы с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены двое гражданских лиц.