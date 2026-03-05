Из Ирана в Азербайджан эвакуировано более 1 300 человек

Эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана продолжается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с 28 февраля 08:00 до 5 марта 10:00 из Ирана были эвакуированы в общей сложности 1317 человек - граждане различных государств.

Так, эвакуированы 401 гражданин Китая, 259 Азербайджана, 259 России, 109 Таджикистана, 88 - Пакистана, 46 - Омана, 20 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 11 - Ирана, 9 - Грузии, 8 - Бразилии, 7 - Беларуси, 6 - ОАЭ, 6 - Словакии, 5 - Сербии, 5 - Нигерии, 4 - Иордании, 4 - Швейцарии и 4 - Японии.

В списке также значатся по три гражданина Катара, Бангладеш, Франции, Узбекистана, Мексики, Филиппин и Казахстана; по два - Непала, Турции, Йемена, Кыргызстана, Италии, Чехии, Великобритании и Хорватии.

Кроме того, эвакуированы по одному гражданину Польши, Туниса, Ливана, Индии, Мьянмы, Мальдивских островов, Южной Африки, Кубы, Украины, Швеции и Германии.