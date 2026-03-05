США запланировали на операцию в Иране как минимум 100 дней

Соединенные Штаты Америки планируют провести операцию против Ирана в течение как минимум 100 дней.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на документы Пентагона.

По информации издания, представители Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) обратились к руководству ведомства с просьбой направить дополнительных военных разведчиков в штаб-квартиру командования, расположенную во Флориде. Это необходимо для обеспечения продолжительности операции, которая, как ожидается, будет длиться минимум 100 дней, а возможно - до сентября этого года.

Politico отмечает, что запрос на дополнительные ресурсы свидетельствует о недостаточной готовности Вашингтона к последствиям развязываемого конфликта. В подтверждение этой оценки, газета также сообщает, что Государственный департамент США отправляет дополнительный персонал в посольство в Афинах для поддержки американских граждан в условиях войны.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.