Азербайджан и Великобритания нацелены расширить авиасообщение

Рассмотрены вопросы развития транспортной инфраструктуры и расширения авиасообщения Азербайджана и Великобритании.

Как передает Day.Az, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.

"Мы провели встречу с членом парламента Великобритании, министром по вопросам авиации, морского транспорта и декарбонизации Киром Мейзером.

В ходе встречи мы представили информацию о транзитном потенциале Азербайджана, модернизации городской транспортной инфраструктуры, Бакинском метрополитене и железнодорожных проектах", - говорится в публикации.

Согласно информации, также были обсуждены цифровые транспортные системы, созданный на основе искусственного интеллекта "Цифровой транспортный двойник", а также расширение воздушного сообщения с Великобританией и возможности увеличения числа рейсов.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе 2026 года объем торговых операций между Азербайджаном и Великобританией составил 16,745 миллиона долларов США.