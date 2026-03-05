Ответственность за произошедшее полностью лежит на Иране

- минобороны об атаке на Нахчыван

Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

"5 марта вооруженные силы Исламской Республики Иран с территории Ирана с использованием беспилотных летательных аппаратов совершили атаки на Международный аэропорт Нахчывана Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, а также на другие объекты гражданской инфраструктуры. Технические параметры беспилотников и подробности этих атак в настоящее время изучаются.

Министерство обороны Азербайджанской Республики решительно осуждает атаки на гражданскую инфраструктуру на территории нашей страны, совершенные вооруженными силами Исламской Республики Иран при отсутствии какой-либо военной необходимости.

Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран", - говорится в заявлении.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены двое гражданских лиц.