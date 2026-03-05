Саудовская Аравия осудила удары Ирана по Азербайджану

Королевство Саудовская Аравия решительно осудило попытку Ирана нанести удары по Турции и атаку дронами по Азербайджану.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

В ведомстве подчеркнули, что эти действия нарушают международное право, нормы добрососедства и представляют прямую угрозу безопасности и стабильности региона.

"Министерство также заявляет о полной солидарности Королевства с Турцией и Азербайджаном, подтверждает их право на защиту своей территории и воздушного пространства, а также на сохранение безопасности своих народов, и призывает к усилиям по предотвращению дальнейшей эскалации и поддержанию мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.