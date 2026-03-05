Возбуждено уголовное дело в связи с атакой иранских дронов на Нахчыван
По факту атаки иранских дронов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване возбуждено уголовное дело.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.
"5 марта с территории Исламской Республики Иран с использованием двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных дистанционно управляемыми взрывными боевыми частями, была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.
В ходе первоначальных следственных действий установлено, что один из беспилотников упал на здание терминала Международного аэропорта Нахчывана, другой - рядом с образовательным учреждением в селе Шекерабад Бабекского района.
В результате происшествия гражданской инфраструктуре, в частности административному зданию Международного аэропорта Нахчывана и его деятельности, был нанесен значительный ущерб. Кроме того, из-за умышленного и незаконного нарушения работы служб аэропорта гражданский самолет, выполнявший рейс №264 по маршруту Нахчыван-Баку, был вынужден, находясь в воздухе, из соображений безопасности вернуться в направлении города Баку.
Также в результате инцидента четыре гражданских лица получили телесные повреждения различной степени тяжести:
сотрудники Нахчыванского аэропорта:
Рейхана Сабир гызы Велиева, 1986 года рождения;
Зульфугар Мамед оглу Зульфугарлы, 1996 года рождения;
Мехди Матлаб оглу Аскеров, 1996 года рождения;
и пассажир, ожидавший посадки на самолет:
Асад Видади оглу Джафаров, 1998 года рождения.
Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время они находятся в больнице и продолжают лечение под наблюдением врачей.
По данному факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проведение предварительного расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.
В настоящее время сотрудники прокуратуры совместно с соответствующими государственными органами провели осмотр места происшествия, собраны вещественные доказательства, получены первичные показания пострадавших и свидетелей, назначены соответствующие экспертизы, а также проводится ряд следственных действий.
Кроме того, проводятся технические исследования по установлению происхождения беспилотников и маршрута их управления.
В рамках предварительного следствия будут объективно, полно и всесторонне изучены все обстоятельства этой атаки на территорию Азербайджанской Республики, совершенной в нарушение норм и принципов международного права. Будут приняты необходимые меры для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.
Генеральная прокуратура подчеркивает, что нацеливание на гражданское население и стратегические объекты инфраструктуры является грубым нарушением основных принципов международного гуманитарного права.
Необходимые следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются, общественность будет дополнительно информирована", - говорится в заявлении.
Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.
Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.
В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четыре гражданских лица.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре