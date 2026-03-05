Возбуждено уголовное дело в связи с атакой иранских дронов на Нахчыван

По факту атаки иранских дронов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване возбуждено уголовное дело.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"5 марта с территории Исламской Республики Иран с использованием двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных дистанционно управляемыми взрывными боевыми частями, была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что один из беспилотников упал на здание терминала Международного аэропорта Нахчывана, другой - рядом с образовательным учреждением в селе Шекерабад Бабекского района.

В результате происшествия гражданской инфраструктуре, в частности административному зданию Международного аэропорта Нахчывана и его деятельности, был нанесен значительный ущерб. Кроме того, из-за умышленного и незаконного нарушения работы служб аэропорта гражданский самолет, выполнявший рейс №264 по маршруту Нахчыван-Баку, был вынужден, находясь в воздухе, из соображений безопасности вернуться в направлении города Баку.

Также в результате инцидента четыре гражданских лица получили телесные повреждения различной степени тяжести:

сотрудники Нахчыванского аэропорта:

Рейхана Сабир гызы Велиева, 1986 года рождения;

Зульфугар Мамед оглу Зульфугарлы, 1996 года рождения;

Мехди Матлаб оглу Аскеров, 1996 года рождения;

и пассажир, ожидавший посадки на самолет:

Асад Видади оглу Джафаров, 1998 года рождения.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время они находятся в больнице и продолжают лечение под наблюдением врачей.

По данному факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проведение предварительного расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры совместно с соответствующими государственными органами провели осмотр места происшествия, собраны вещественные доказательства, получены первичные показания пострадавших и свидетелей, назначены соответствующие экспертизы, а также проводится ряд следственных действий.

Кроме того, проводятся технические исследования по установлению происхождения беспилотников и маршрута их управления.

В рамках предварительного следствия будут объективно, полно и всесторонне изучены все обстоятельства этой атаки на территорию Азербайджанской Республики, совершенной в нарушение норм и принципов международного права. Будут приняты необходимые меры для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Генеральная прокуратура подчеркивает, что нацеливание на гражданское население и стратегические объекты инфраструктуры является грубым нарушением основных принципов международного гуманитарного права.

Необходимые следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются, общественность будет дополнительно информирована", - говорится в заявлении.

