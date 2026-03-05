Президент Ильхам Алиев: Сегодня независимое Азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, проживающих в Иране

Иранской стороне неоднократно было заявлено, особенно после прошлогодних столкновений, что территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства. Мы этого не допустим, как никогда не допускали и раньше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

Напоминая, что летом прошлого года и в последующий период в Иране против нас выдвигались необоснованные обвинения вкупе с грязной клеветнической кампанией против Азербайджана со стороны контролируемыми государственными органами Ирана медиа ресурсов, чтобы опорочить нашу страну и изменить мнение наших соотечественников, проживающих в Иране, глава государства сказал: "Потому что они прекрасно знают, что сегодня независимое Азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, проживающих в Иране".