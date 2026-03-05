Молдова выразила поддержку Азербайджану в связи с атаками иранских дронов на Нахчыван

Молдова осуждает удары беспилотниками, нанесенные 5 марта по гражданской инфраструктуре в Нахчыванe.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Молдовы на странице в соцсети X.

Министерство отметило, что в результате атак пострадали гражданские лица, и назвало подобные действия неприемлемыми.

"Молдова решительно осуждает атаки беспилотниками на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, совершенные 5 марта, целью которых стали гражданские объекты и в результате которых пострадали мирные жители", - говорится в заявлении.

Молдова также выразила солидарность с Азербайджаном и подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, подчеркнув, что подобные случившемуся инциденты нарушают международное право.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.