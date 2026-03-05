https://news.day.az/officialchronicle/1820266.html Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 5 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
5 марта Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Турции сказал, что осуждает дроновую атаку со стороны Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику, выразил поддержку братскому народу Азербайджана.
Глава нашего государства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за телефонный звонок и его позицию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре