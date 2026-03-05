Посольство Нидерландов осудило иранские удары по Нахчывану

Посольство Нидерландов осудило атаку на Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства.

"Мы решительно осуждаем атаку беспилотников, совершенную сегодня утром на Нахчыван. Подобные действия являются неприемлемым нарушением безопасности и территориальной целостности Азербайджана, наносят ущерб региональной стабильности. В этот трудный момент мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и пострадавшими", - говорится в заявлении посольства.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.