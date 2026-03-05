Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила атаки иранских беспилотников на Азербайджан.

Как передает Day.Az, Каллас назвала действия Ирана неприемлемыми.

"Атаки иранских беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана абсолютно неприемлемы. Эти атаки являются дальнейшей эскалацией со стороны Ирана и повышают вероятность выхода войны за пределы Ближнего Востока.

Я связалась по этому вопросу с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и подчеркнула, что Европейский союз полностью солидарен с правительством и народом Азербайджана", - отметила Каллас.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.