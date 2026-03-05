Сирия осудила удары Ирана по Азербайджану

Сирия осудила атаки иранских беспилотников на Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Сирии.

В заявлении решительно осуждается запуск баллистической ракеты в направлении Турции и удар беспилотниками по территории Азербайджана.

"Мы рассматриваем эти действия как явное нарушение государственного суверенитета и угрозу международной безопасности и стабильности. Сирия выражает полную солидарность с Турцией и Азербайджаном и призывает международное сообщество выполнять свои обязанности для сохранения регионального мира и безопасности", - говорится в заявлении сирийского МИД.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.