Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

5 марта по инициативе министра национальной обороны Турецкий Республики Яшара Гюлера состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны.

Стороны обсудили акты нападения вооруженных сил Исламской Республики Иран с территории Ирана с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нахчыванский международный аэропорт и другую гражданскую инфраструктуру на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.

Министры также провели обстоятельный обмен мнениями о связях между нашими странами, ситуации в регионе и вопросах безопасности.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.