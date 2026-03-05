Испания решительно осуждает атаки Ирана по Турции и Азербайджану

Правительство Испании решительно осудило атаки Ирана по территории Турции и Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

В Мадриде отметили, что эти атаки стали продолжением ударов по государствам-членам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в частности по Катару, где сегодня, к сожалению, пострадали восемь человек. Испания вновь выражает свою солидарность с этими дружественными странами.

"Эти неизбирательные атаки Ирана, включая удары по гражданским объектам, полностью неоправданны с точки зрения международного права, представляют собой грубые нарушения суверенитета и территориальной целостности указанных государств и повышают риск дальнейшей эскалации.

Испания подтверждает свою приверженность возвращению к дипломатии и диалогу для срочной деэскалации, которая позволит работать над обеспечением безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.