Принципиальная позиция Президента Ильхама Алиева вызвала широкий резонанс среди южных азербайджанцев

Как сообщалось ранее, 5 марта под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прошло заседание Совета безопасности.

Как передает Day.Az, глава государства выступил на заседании, где назвал действия Ирана террористическим актом, а также резко раскритиковал удар по международному аэропорту Нахчывана, школам и другим объектам.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что контролируемые государственными органами медиа ресурсы вели грязную клеветническую кампанию против Азербайджана, чтобы опорочить Азербайджан и изменить мнение наших соотечественников в Иране:

"Потому что они прекрасно знают, что сегодня независимое Азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, проживающих в Иране. То есть целью было опорочить нас, оклеветать нас, дискредитировать нас перед иранской общественностью. Потому что для этого не было никаких оснований. Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана ни тогда, ни сейчас. Потому что это наша позиция. Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает. Мы защищаем и защищали свою территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом. Совершенный ими террористический акт, наряду со всеми прочими грязными факторами, является примером большой неблагодарности", - сказал, в частности, Президент Азербайджана.

Принципиальная позиция главы государства на действия Ирана вызвала большой резонанс в Южном Азербайджане. К примеру, в соцсети X азербайджанцы, проживающие в Тебризе и других городах провинции, с большой любовью и энтузиазмом приветствовали выступление Президента Ильхама Алиева.

Они пишут:

"Господин Президент, мы, как народ, поддерживаем каждое ваше решение!"

"Южный Азербайджан всегда на стороне азербайджанского государства".

Словами из сегодняшнего выступления Президента Азербайджана поделился также Эльяр Тюркер - член южно-азербайджанского национального движения.

Один из жителей Тебриза в своей публикации подчеркнул, что "среди всех самых безрассудных действий, предпринятых Корпусом стражей исламской революции за последние пять дней, нападение на Азербайджан, вероятно, является самым опасным просчетом".

"Азербайджан обладает следующими преимуществами: Сильное руководство Президента Ильхама Алиева, современная и закаленная в боях армия, недавние успехи на поле боя и восстановление территориальной целостности всего за 44 дня, глубокие этнические связи с более чем 30 миллионами азербайджанцев, проживающих в Иране"

Кроме того, пользователи подчеркивают, что вчера Президент Ильхам Алиев посетил иранское посольство, чтобы выразить соболезнования, а сегодня Иран, несмотря на это, ударил по территории Азербайджана.