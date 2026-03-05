https://news.day.az/politics/1820304.html В Литве раскритиковали Иран за удар по Нахчывану Глава МИД Литвы Кястутис Будрис осудил удары Ирана по Азербайджану. Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Х. "Литва решительно осуждает иранскую атаку беспилотниками на гражданскую инфраструктуру в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, которая поставила под угрозу мирных жителей. Иран просто не может остановиться.
