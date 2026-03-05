В Литве раскритиковали Иран за удар по Нахчывану

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис осудил удары Ирана по Азербайджану.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Х.

"Литва решительно осуждает иранскую атаку беспилотниками на гражданскую инфраструктуру в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, которая поставила под угрозу мирных жителей. Иран просто не может остановиться. Тегеран также совершает вопиющее нарушение международного права. Такая агрессия чревата дальнейшей эскалацией и должна быть немедленно прекращена. Литва выражает солидарность с Азербайджаном", - написал Будрис.