Американские медиа широко осветили заявления Президента Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности

Ведущие медиа США посвятили публикации атаке иранских дронов на Нахчыван и заявлениям Президента Ильхама Алиева, прозвучавшим на заседании Совета безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, телеканал CNN отмечает, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал дроновые атаки террористическим актом, подлым и трусливым ударом.

"Совершившие это должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранские официальные лица должны дать азербайджанской стороне разъяснения, принести извинения, а совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности", - пишет CNN со ссылкой на слова Президента Ильхама Алиева.

Отмечается, что Президент Азербайджана поручил Азербайджанской армии подготовить и осуществить ответные меры.

"И взамен нанести по Нахчывану такой грязный, подлый и трусливый удар?! Это пятно никогда не сотрется с их уродливых лиц", - приводятся в материале слова Президента Ильхама Алиева.

Агентство Associated Press написало, что Президент Ильхам Алиев обвинил Иран в акте терроризма и агрессии. Отмечается, что Азербайджанской армии дан приказ готовиться к ответным мерам.

ABC News, CBS News, Fox News и другие ведущие медиа осветили эту тему как главную новость дня.