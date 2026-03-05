https://news.day.az/politics/1820299.html Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном Пакистан, поддерживая руководство и народ Азербайджана, осуждает действия, которые усиливают напряженность и подрывают региональный мир и стабильность. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в социальной сети X.
Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном
Пакистан, поддерживая руководство и народ Азербайджана, осуждает действия, которые усиливают напряженность и подрывают региональный мир и стабильность.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в социальной сети X.
В публикации отмечается: "Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу недавних атак на нашу братскую страну, Азербайджан. Призываем к снижению напряженности для сохранения мира и стабильности в регионе и вновь подчеркиваем необходимость продолжения диалога и дипломатии".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре