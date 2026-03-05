Немецкие медиа широко осветили атаки БПЛА по территории Азербайджана

Немецкие медиа широко освещают атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), совершенные Ираном на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, немецкие газеты и журналы Spiegel, Zeit, Handelsblatt, Tagesspiegel, Bild, Berliner Zeitung, телеканалы Tagesschau и Welt, а также другие медиа опубликовали серию материалов по данной теме.

В сообщениях отмечается, что атаке дронов подверглись аэропорт, здание школы и другие гражданские объекты на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Подчеркивается, что Азербайджан решительно осудил эту атаку, посол Ирана был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. Также сообщается, что в связи с произошедшим под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности, и по его указанию Вооруженные силы Азербайджана были приведены в состояние высокой боевой готовности.

В постоянно обновляемом новостном блоге журнала Spiegel, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, отмечается, что после атаки Вооруженные силы Азербайджана были приведены в состояние высокой боевой готовности.

Газета Handelsblatt пишет, что официальный Баку готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также для обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Газета Tagesspiegel отмечает, что война с участием Ирана постепенно распространяется на все большее число стран. Издание отмечает, что атакам беспилотников подверглись аэропорт и школа в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Азербайджан заявил о принятии ответных мер на этот отвратительный террористический акт. По распоряжению Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы были приведены в состояние высокой боевой готовности.

Издание также приводит заявление верховного представителя Европейского союза Каи Каллас, сделанное в Брюсселе, о том, что Иран пытается распространить войну на как можно большее число стран, чтобы создать хаос.

В публикации издания Zeit отмечается, что после атаки беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику Президент Азербайджана Ильхам Алиев привел Вооруженные силы страны в состояние боевой готовности и заявил, что Азербайджанская армия готова к любой операции.

В сообщении новостной службы Tagesschau подчеркивается, что Турция незамедлительно и жестко отреагировала на нападение на Азербайджан. В заявлении Министерства иностранных дел братской Турции говорится о необходимости прекращения атак против третьих стран в регионе и отмечается, что подобные действия повышают риск эскалации войны.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.