Официальный Тбилиси осудил атаки беспилотников на Азербайджан

Министерство иностранных дел Грузии осудило атаки беспилотников на Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

В заявлении МИД отмечается, что любые действия, грубо нарушающие принципы и нормы международного права и направленные на обострение ситуации в регионе, являются неприемлемыми.

"Учитывая прочную дружбу и стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, Грузия выражает солидарность с братским Азербайджаном в этой сложной ситуации", - говорится в заявлении.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.