https://news.day.az/officialchronicle/1820221.html Президент Ильхам Алиев: Мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом Мы защищаем и защищали свою территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
Мы защищаем и защищали свою территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
Глава государства подчеркнул, что совершенный иранской стороной террористический акт, наряду со всеми прочими грязными факторами, является примером большой неблагодарности.
