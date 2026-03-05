Президент Ильхам Алиев: Мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом

Мы защищаем и защищали свою территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что совершенный иранской стороной террористический акт, наряду со всеми прочими грязными факторами, является примером большой неблагодарности.