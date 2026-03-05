https://news.day.az/officialchronicle/1820221.html

Президент Ильхам Алиев: Мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом

Мы защищаем и защищали свою территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.