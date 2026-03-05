Посольство Латвии осудило атаку иранских дронов по Нахчывану

Посольство Латвии в Азербайджане осудило атаку иранских дронов по Нахчывану.

​Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном в социальной сети X.

"Посольство Латвии в Азербайджане решительно осуждает атаки беспилотников в Нахчыванской Автономной Республике, в результате которых был поврежден аэропорт и пострадали мирные жители, что является нарушением принципов международного права. Мы выражаем солидарность с Азербайджаном и подтверждаем поддержку мира и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.