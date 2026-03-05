Посольство Латвии осудило атаку иранских дронов по Нахчывану
Посольство Латвии в Азербайджане осудило атаку иранских дронов по Нахчывану.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном в социальной сети X.
"Посольство Латвии в Азербайджане решительно осуждает атаки беспилотников в Нахчыванской Автономной Республике, в результате которых был поврежден аэропорт и пострадали мирные жители, что является нарушением принципов международного права. Мы выражаем солидарность с Азербайджаном и подтверждаем поддержку мира и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.
Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.
Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.
По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.
