Казахстан выразил обеспокоенность атаками иранских дронов по Нахчывану

5 марта 2026 года министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Day.Az в МИД, Джейхун Байрамов подчеркнул, что атаки дронов, осуществленные 5 марта Исламской Республикой Иран по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, в результате которых был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре и пострадали люди, являются посягательством на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Он также довел до сведения казахстанской стороны, что Азербайджан требует от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность по данному вопросу, предоставить объяснения, принести извинения и принять необходимые срочные меры для недопущения повторения подобных случаев.

Министр иностранных дел Казахстана выразил глубокую обеспокоенность произошедшими атаками и отметил, что надеется на то, что ситуация не будет дальше обостряться.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.