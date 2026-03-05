Азербайджанская армия уничтожила один из иранских дронов, атаковавших Нахчыван
Вооруженные силы Азербайджана уничтожили один из дронов, которыми Иран атаковал Нахчыван.
Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство обороны страны.
"Заявление Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран о том, что Иран уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних государств, а также отрицание со стороны Ирана сегодняшних атак беспилотников против Азербайджана не может считаться приемлемым.
Техническими средствами установлено, что четыре беспилотных летательных аппарата, направленные вооруженными силами Исламской Республики Иран, были запущены в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был нейтрализован Азербайджанской армией, а другие нацелились на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотник, направленный на школу, к счастью, не достиг цели, упал и взорвался неподалеку от здания учебного заведения.
Учитывая вышеизложенное, мы ожидаем от вооруженных сил Исламской Республики Иран прекратить очевидные попытки отрицания произошедшего, принести извинения за случившееся, а также обеспечить привлечение виновных к ответственности со стороны соответствующих органов Ирана", - говорится в заявлении.
Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.
