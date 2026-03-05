Азербайджан будет сотрудничать с британской компанией в сфере кибербезопасности.

Как передает Day.Az, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.

"В рамках визита в Великобританию прошла встреча с представителями глобальной технологической компании "Entrust", специализирующейся на разработке решений в области цифровой идентификации, электронной подписи и криптографических технологий. На встрече мы рассказали о мерах по укреплению национальной инфраструктуры цифровой идентификации, электронной подписи и кибербезопасности, проводимых в рамках стратегии цифровой трансформации и искусственного интеллекта, а также обсудили сотрудничество с "Entrust", - говорится в публикации.

Отмечается, что в завершение встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между "Entrust" и "AzInTelecom".