Азербайджан заявил о праве принять ответные меры после атаки со стороны Ирана

5 марта в дневные часы с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществленные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и ранены двое гражданских лиц.

Данная атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе.

Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность в данный вопрос, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для недопущения повторения подобных случаев в будущем", - говорится в заявлении.

Отмечается, что азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер.

"Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что иранские дроны ударили по территории Нахчывана.