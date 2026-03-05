Иордания осудила атаку иранских дронов по Нахчывану

Иордания осудила атаки иранских беспилотников на Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Иордании.

МИД Иордании самым решительным образом осудил попытки Ирана нанести удары по Турции и Азербайджану, подчеркнув, что эти атаки являются грубым нарушением суверенитета двух стран и представляют собой опасную эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности региона.

"Иордания полностью солидарна с братской Турецкой Республикой и братской Азербайджанской Республикой. Иордания поддерживает все шаги, предпринимаемые для защиты их безопасности и суверенитета, а также безопасности их граждан", - говорится в заявлении.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.