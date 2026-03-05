Дипломаты Италии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Осуществлена эвакуация дипломатов Италии из Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, около 45 сотрудников дипломатического представительства Италии в Иране пересекли границу, безопасно вошли на территорию Азербайджана через государственный погранично-пропускной пункт "Астара".

Процесс эвакуации проводился с проверкой соответствующих документов, регистрацией и другими процедурами, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохождения пограничного пункта.

После регистрационных процедур эвакуируемые были благополучно отправлены в пункты назначения.

Процесс эвакуации на государственном ППП "Астара" продолжается бесперебойно, переход границы осуществляется в соответствии с определенными процедурами и под контролем профильных структур.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.