Франция осудила атаку иранских беспилотников на аэропорт Нахчывана

Франция осуждает атаку иранских беспилотников на Международный аэропорт Нахчывана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Франции в аккаунте в социальной сети X.

"Франция самым решительным образом осуждает атаку иранских беспилотников на Международный аэропорт Нахчывана в Азербайджане сегодня утром. Франция желает скорейшего выздоровления четырем пострадавшим в результате атаки", - говорится в публикации.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.