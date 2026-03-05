Франция осудила атаку иранских беспилотников на аэропорт Нахчывана
Франция осуждает атаку иранских беспилотников на Международный аэропорт Нахчывана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Франции в аккаунте в социальной сети X.
"Франция самым решительным образом осуждает атаку иранских беспилотников на Международный аэропорт Нахчывана в Азербайджане сегодня утром. Франция желает скорейшего выздоровления четырем пострадавшим в результате атаки", - говорится в публикации.
Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.
Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.
По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.
