Трамп хочет лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана и выступил против возможного назначения сына аятоллы Али Хаменеи.

Как сообщает Day.Az, об этом американский лидер сказал в интервью порталу Axios.

Трамп резко раскритиковал возможное выдвижение сына нынешнего лидера Ирана, назвав его неподходящей кандидатурой. "Они зря тратят время. Сын Хаменеи - никто. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси в Венесуэле", - заявил президент США.

По словам Трампа, такой вариант для него неприемлем, поскольку он не хочет, чтобы новый лидер продолжал политику прежнего руководства страны. "Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим видеть человека, который принесет гармонию и мир в Иран", - подчеркнул он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.