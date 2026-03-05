Премьер Албании Эди Рама жестко осудил иранские удары по Азербайджану

Премьер-министр Албании Эди Рама жестко осудил иранские удары по территории Азербайджана, в результате которых была повреждена гражданская инфраструктура в Нахчыване и пострадали мирные жители.

Как сообщает Day.Az, об этом Рама написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, произошедшее является "еще одним серьезным и неприемлемым актом агрессии со стороны Ирана против соседних стран".

Рама подчеркнул, что Азербайджан является другом и союзником Албании. "Азербайджан - ценный друг и союзник Албании. Ее национальная гордость, устойчивость и приверженность развитию, а также открытость к сотрудничеству заслужили уважение многих стран мира", - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что азербайджанский народ, как и жители других стран, подвергшихся атакам в последние дни, заслуживает безопасности и уважения.

По словам Рамы, любые попытки Тегерана атаковать гражданскую инфраструктуру и дестабилизировать соседние государства должны получить решительное осуждение со стороны международного сообщества.

"Когда целью становятся объекты гражданской инфраструктуры и нарушаются суверенные границы, грань между агрессией и терроризмом исчезает", - заявил он.

Премьер-министр Албании добавил, что государства и международные институты, выступающие за стабильность и международный правопорядок, должны "изолировать режим, который распространяет насилие за пределами своих границ".

"Мы твердо стоим рядом с Азербайджаном, его сильным руководством и гордым народом", - подчеркнул Эди Рама.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.