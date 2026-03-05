AZAL опубликовал временное расписание полетов в Ыгдыр

AZAL опубликовал расписание полетов из Баку в турецкий город Ыгдыр на 6 марта.

Как передает Day.Az, маршрут Баку-Ыгдыр-Баку будет служить временной альтернативой традиционным авиарейсам в Нахчыван.

Из Ыгдыра в Нахчыван и обратно пассажиры будут доставляться автобусами.

В связи с этим авиакомпания просит пассажиров прибывать в аэропорт минимум за полтора часа до вылета, а также иметь при себе загранпаспорт или удостоверение личности нового образца.