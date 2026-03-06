Организация тюркских государств осудила атаку дронов на Нахчыван

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев решительно осудил атаки дронов на гражданские объекты в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в заявлении ОТГ отмечается, что атаки были совершены с территории Ирана и нацелены на гражданскую инфраструктуру.

Генеральный секретарь подчеркнул важность недопущения повторения подобных инцидентов и призвал стороны к сдержанности, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации в регионе.

В заявлении также отмечается, что Секретариат Организации тюркских государств выражает полную солидарность с правительством Азербайджана и братским азербайджанским народом.