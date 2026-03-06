ОИС осудила нацеливание иранских дронов на территорию Азербайджана

Секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) решительно осудил атаку иранских дронов на территорию Азербайджана.

Как передает Day.Az, в заявлении ОИС отмечается, что организация осуждает нацеливание на гражданские объекты и угрозу жизни мирных жителей, подчеркивая, что это является нарушением суверенитета Азербайджана, а также угрозой безопасности и стабильности страны.

Организация подчеркнула полную солидарность с Азербайджанской Республикой и выразила поддержку защите её суверенитета, безопасности и стабильности.

Кроме того, ОИС призвала немедленно прекратить подобные провокационные действия. Было отмечено, что атаки на государства-члены и угрозы их безопасности являются нарушением принципов международного права и противоречат международным отношениям, основанным на взаимном уважении и добрососедстве.