Цена нефти Brent превысила $86

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE превысила $86 за баррель впервые с 12 июля 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость Brent увеличивалась на 5,85%, до $86,16 за баррель. Однако чуть позже показатели снизились до $85,61 за баррель (+5,17%).

При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года рос на 8,84% и составил $81,26 за баррель.

Напряжение на Ближнем Востоке в очередной раз стало главным драйвером мировых сырьевых рынков. Риски блокады Ормузского пролива спровоцировали резкий скачок цен на нефть: за один день Brent подорожала на 7-13 %, достигнув максимума за 14 месяцев. Тем временем рубль оказался под двойным давлением - нефтяной фактор тянет его вверх, а глобальный risk-off и укрепление доллара как "тихой гавани" толкают вниз.