Австрийский министр осудила удары Ирана по Азербайджану

5 марта 2026 года федеральный министр по европейским и международным делам Австрия Беате Майнль-Райзингер позвонила министру иностранных дел Азербайджанская Республика Джейхун Байрамов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе разговора Джейхун Байрамов подробно проинформировал австрийского коллегу о нападениях беспилотников со стороны Иран, отметив, что они являются грубым нарушением норм и принципов международного права и способствуют усилению напряженности в регионе.

Беате Майнль-Райзингер решительно осудила удары по территории Азербайджанской Республики и выразила солидарность с нашей страной.

Стороны подчеркнули важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, наращивания дипломатических усилий и соблюдения норм международного права.

Австрийский министр поблагодарила Азербайджан за создание условий для эвакуации австрийских граждан из Ирана через территорию страны.

В ходе разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.