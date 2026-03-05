Обоснованный ультиматум Азербайджана: Иран наступает на те же грабли

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, помимо всего прочего, обладает даром озвучивания заявлений, после прочтения которых журналистам крайне сложно что-то добавить от себя. Вот и сегодня, выступив на заседании Совета безопасности, глава государства четко, жестко расставил все необходимые акценты, комментируя террористический акт, совершенный в отношении Азербайджана соседним Ираном.

Да, именно террористический акт. Ведь, согласно заявлению Генпрокуратуры Азербайджана, с территории Ирана посредством двух дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных взрывающимися боеголовками, была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики.

В ходе предварительных следственных действий установлено, что один из беспилотников упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, а второй рядом со школой в селе Шекерабад Бабекского района НАР. По факту возбуждено уголовное дело по статьям 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм) и 270-1.3 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности) УК АР.

"Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто это совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности", - жестко и обоснованно заявил Президент Азербайджана.

Глава государства очень конкретно указал на то, что Азербайджан не смирится с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против нашей страны. Он подчеркнул, что нашим Вооруженным силам было поручено подготовить и осуществить ответные меры.

"Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову "Железным кулаком". Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Это были слова политического деятеля мирового уровня, который никогда не разбрасывается словами и всегда знает, что, как и когда нужно делать. Тем, кто ответственен за выработку позиции официального Тегерана (а там ответственные и руководящие лица так часто уходят в небытие, что уже и не поймешь, от кого теперь ждать комментариев), лучше не испытывать терпение официального Баку и выполнить все обоснованные требования азербайджанской стороны.

Пока мы услышали совершенно нелепое и лживое заявление Генерального штаба вооруженных сил Ирана. Там опровергли очевидное, при этом, демонстрируя явный кризис жанра, свалив все на действия "сионистского режима, цель которых - нанести ущерб отношениям между мусульманскими странами". Более беззастенчивой, примитивной, но ожидаемой отговорки сложно было и придумать.

Получается, что весь цивилизованный мир, однозначно возложивший вину на акт террора со стороны Ирана, заблуждается, а вот Тегеране говорят правду. Ну вот на какую публику раcчитана вся эта клоунада? Она цинична и глупа еще и в контексте воспоминаний о прежних действиях иранской стороны. Ведь, в период почти тридцатилетней оккупации армянской стороной около 20 процентов территории Азербайджана, мы многое для себя усвоили.

В то время как Турция закрыла свою сухопутную границу с Арменией в знак солидарности с Азербайджаном, Иран продолжал поддерживать экономические связи с Ереваном. Более того, иранские компании активно участвовали в эксплуатации и фактическом разграблении оккупированных азербайджанских территорий. Через территорию Ирана в Армению поступали различные грузы, в том числе военного назначения. Подобные факты фиксировались и в ходе 44-дневной войны 2020 года, когда азербайджанская сторона неоднократно указывала на маршруты поставок вооружений через иранскую территорию. Параллельно с этим иранские государственные телеканалы регулярно транслировали агрессивную риторику и угрозы в адрес Азербайджана.

Это все никак не возможно назвать "действиями сионистского режима". Это - шаги преступного муллократического режима, который ранее уже совершал террористический акт в отношении Азербайджана. Да, я говорю про нападение на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года. Тогда вооруженный преступник ворвался в здание дипломатической миссии и открыл огонь. В результате нападения погиб начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, а еще два сотрудника получили ранения.

Особое возмущение вызвала реакция иранских властей, которые длительное время пытались представить произошедшее как бытовой конфликт и фактически уклонялись от полноценного расследования. Лишь жесткая и принципиальная позиция официального Баку вынудила Тегеран предпринять шаги, которые должны были быть сделаны сразу после нападения.

"Иранская сторона была вынуждена извиниться перед нами, признать свою вину. Исполнителю этого террористического акта по нашему настойчивому требованию было назначено самое суровое наказание. Иранское государство, которое долгое время даже не проявляло никакого интереса к исполнению этого наказания и пыталось спасти преступника, было вынуждено казнить террориста на глазах у представителей Азербайджана", - напомнил сегодня в своем выступлении на заседании Совбеза глава государства.

Уверен, что именно так в итоге и вынуждено будет поступить руководство Ирана, если, конечно, через пару недель там найдут кого-то, кого можно будет наделить этими функциями. Потому, что слишком очевидны симптомы утраты с их стороны остатков способностей осуществлять полноценный контроль над ситуацией в стране и, самое главное, выстраивать правильные, честные отношения с соседними странами.