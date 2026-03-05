Жесткая реакция итальянского чиновника на дроновую атаку на Нахчыван

Я самым решительным образом осуждаю дроновую атаку Ирана на Нахчыванский аэропорт на территории Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Отметив, что в результате атаки два человека получили ранения, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, итальянский чиновник заявил: "В связи с этим крайне серьезным инцидентом выражаю полную солидарность с Правительством и народом Азербайджана. Нацеливание на гражданскую инфраструктуру является неприемлемым, безответственным и преступным действием. Это, наряду с серией террористических атак, осуществленных Ираном в последние дни в Персидском заливе и регионе, представляет собой преднамеренные ракетные и дроновые удары по инфраструктуре и гражданскому населению, совершенные с игнорированием всех норм международного права".