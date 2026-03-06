Иранская сторона пообещала расследовать атаку на Нахчыван.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшой.

"Вчера у меня было несколько контактов с министром иностранных дел Ирана. Этот вопрос обсуждался со всей серьезностью.

<...> Иранская сторона пообещала расследовать этот вопрос. Мы будем ждать результатов этого расследования", - сказал министр.

Джейхун Байрамов отметил, что проинформировал своего молдавского коллегу об атаке.

"Я проинформировал своего коллегу об этом неприемлемом нападении. Министр выразил свою оценку по этому поводу. Позиция Азербайджана также была четко доведена вчера до сведения иранского посла", - сказал он.

Отметим, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.