Названы десять лучших смартфонов на Android

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг Android-смартфонов за февраль, основанный на отзывах пользователей.

Как передает Day.Az, лидером списка стал флагманский Nubia Z80 Ultra, который получил одобрение 98,67% пользователей. В топ-3 также вошли Huawei Mate 70 Pro+ (98,47%) и Huawei Mate 70 Pro (98,42%).

Далее идут Oppo K13 Turbo 5G с 97,62%, Xiaomi 15S Pro (97,12%), Oppo Find X8 Ultra (95,42%) и Oppo Find X8S (94,24%).

На восьмом по десятое места расположились: OnePlus Ace 6 (94,19%), Honor Magic 8 (94,05%) и Realme Neo 8 (93,97%).

Стоит отметить, что в топе оказались не только новые, но и прошлогодние флагманские модели, обновленные в новых версиях.

AnTuTu подчеркивает, что рейтинг основывается исключительно на отзывах пользователей, а не на технических характеристиках. Окончательная оценка устройства определяется на основе положительных отзывов.